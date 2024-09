Caçadores de curitibinhas: Genildo bota o pé na estrada e confirma que Claudio mora mesmo na Capital

O candidato a prefeito Genildo Carvalho (Cidadania) e seu vice, GM Guimarães (PSDB) têm utilizado de recursos lúdicos para chamar a atenção dos eleitores sobre a importância de – em suas opiniões – escolher pessoas que morem em Araucária para administrar a cidade.

Nos últimos dias, por exemplo, Genildo e Guimarães fizeram uma verdadeira “investigação” para encontrar o endereço residencial do candidato a prefeito Claudio Bednarczuk (União). Como se sabe, Claudio nunca morou em Araucária, só vem para a cidade para cumprir expediente na Prefeitura, onde é funcionário concursado.

Na propaganda eleitoral de Genildo, ele e Guimarães entram no carro e saem em busca da casa de Claudio. As imagens mostram os dois cruzando o limite entre Araucária e Curitiba, bem como o trajeto no Waze que precisa ser percorrido até o endereço residencial do candidato do União Brasil.

Depois de quase uma hora e meia no trânsito, Genildo e Guimarães finalmente chegam até a rua Evaristo da Veiga, no bairro Boqueirão, em Curitiba. É lá que reside Claudio. Eles ainda conversam com alguns moradores da rua que confirmam que o candidato reside ali há dezenas de anos.

Sobre o vídeo, Genildo disse que a ideia foi convidar a população araucariense a refletir sobre a importância de se votar num candidato local. “Como é que pode alguém que sequer mora em nossa cidade, que não conhece os nossos bairros, que não compra em nosso comércio, que contribui para o município pagando IPTU e IPVA querer ser o nosso prefeito? Araucária não precisa de aventureiros”, analisou.

Os vídeos estão disponíveis na página no Instagram do candidato, @genildocarvalhopr.