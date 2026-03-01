Com o crescimento constante das obras e reformas na região, a destinação correta de entulhos tem se tornado uma etapa essencial para garantir organização urbana e preservação ambiental, e nesse momento, muitas pessoas não sabem a quem recorrer para recolher os materiais.

A empresa Caçambas Araucária atua no serviço de aluguel de caçambas para descarte de entulhos em Araucária e regiões próximas. Há um ano no mercado, a empresa atende demandas de obras, reformas e limpeza de terrenos, oferecendo soluções para o recolhimento e a destinação adequada de resíduos.

O serviço disponibiliza caçambas com capacidade de 5 metros cúbicos, utilizadas para diferentes tipos de entulho. A logística inclui a entrega e a retirada das caçambas conforme a necessidade do cliente, com foco em pontualidade, agilidade e organização no atendimento.

O descarte dos materiais é realizado em aterros credenciados, seguindo as normas legais, com o objetivo de garantir a destinação correta dos resíduos e evitar impactos ao meio ambiente. A empresa informa que cada tipo de entulho possui um valor específico, e que os preços também variam de acordo com a região atendida.

A Caçambas Araucária se apresenta como opção para quem vai iniciar uma obra, realizar uma reforma ou precisa fazer a limpeza de um terreno, oferecendo a locação de caçambas como alternativa para o descarte seguro e legalizado de entulhos.

O atendimento é feito diretamente pelo WhatsApp, pelo número (41) 99509-3966, com respostas rápidas aos clientes. De acordo com o responsável pelo serviço, a atuação no setor surgiu da identificação com o mercado e do interesse em dirigir caminhão e manter contato direto com os clientes.

Edição n.º 1504. Maria Antônia.