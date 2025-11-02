Na manhã de sábado, 1 de novembro, uma moradora encontrou uma cachorrinha perdida na esquina da Avenida das Nações com a Avenida das Cerejeiras.

A cachorrinha aparentava estar bem cuidada e ter donos, a moradora acredita que ela possa ter fugido de casa. O animal tem porte pequeno, pelos grandes e pretos.

A moradora que a encontrou está cuidando do animal enquanto os donos não aparecem. Qualquer informação sobre os tutores da cachorrinha, entre em contato com o telefone (41) 99745-6216.