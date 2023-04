Cachorrinha Lili foge na região do Fazenda Velha e família pede ajuda para encontrá-la

Na manhã dessa quarta-feira (19) uma pinscher zero acabou fugindo de sua casa no bairro Fazenda Velha, na rua Irmã Elizabeth Werka. O proprietário relata que se mudou recentemente para a região, e que ainda não colocou grade no portão. Por ela ser pequena, acabou passando facilmente pelas grades e fugiu.

A pequena pinscher, que atende pelo nome de Lili, tem a pelagem toda preta, com alguns detalhes na cor caramelo nas patinhas. Devido a uma injeção que ela precisou tomar alguns anos atrás, o pelo dela tem uma falha no corpinho.

Qualquer informação sobre a localização da Lili, entrar em contato com os proprietários, Miguel pelo número (41) 99694–6733 ou Marina pelo número (41) 99684-2533.