Cachorrinha Sofia segue desaparecida e dona pede ajuda para encontrá-la

A cachorrinha Sofia sumiu de sua casa, no bairro Fazenda Velha, por volta das 22h do dia 1º de março. Ela foi vista pela última vez na rua Antônio Cândido do Nascimento e, desde então, a busca pela cachorrinha tem sido incessante, principalmente pela sua condição: Sofia é idosa (tem 17 anos), se movimenta com bastante dificuldade e requer cuidados.

Apesar de ter aparência semelhante a uma border collie, ela é uma vira-lata de porte médio, sua cor é preta, com um “colar” de pelos brancos ao redor do pescocinho. Seu pelo está mais branco no focinho e há uma cicatriz grande de uma cirurgia na barriga. “Nós estamos aflitos à procura da Sofia. Por favor, se alguém por acaso a recolheu, pedimos que a devolva, ela é parte da nossa família”, implora a dona Andrea.

Qualquer informação sobre o paradeiro da Sofia, o telefone de contato é o (41) 99709-0315, falar com Andrea.

