Na tarde do último domingo (01/01), o cachorrinho da família de Natascha, que atende pelo nome de Fantasma ou Tas, desapareceu de sua casa no bairro Capela Velha. A família informa que ele é um cachorro dócil e pede ajuda da população para encontrar o bichinho. Qualquer informação sobre o cãozinho, é só entrar em contato com a Natascha através do telefone (41) 98762-6405.