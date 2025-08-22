Na noite de quinta-feira (22), um cachorrinho foi atropelado na rua das Tulipas, no bairro Campina da Barra. Após o acidente, moradores acionaram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), que resgatou o animal e prestou os primeiros atendimentos.

Eles acreditam que o cachorrinho fugiu de casa, pois ele aparentava estar bem cuidado e com pelos tosados. Ele é de porte pequeno, tem pelos mesclados nas cores preto e marrom e esta com o pelo do corpo todo tosado, exceto no rosto.

Foi realizado raio x e não teve fratura, mas ele tem um trauma no olho, escoriações no pescoço e um corte profundo na pata que já está sendo tratado. Caso a família não seja localizada, ele será castrado e a SMMA dará inicio ao processo de adoção, realizando entrevistas com possíveis tutores.

Caso ele seja seu, entre em contato com a Protetora Adri através do telefone (41) 996657285, que atende aos fins de semana, ou com a Prefeitura (41) 3614-7483, de segunda a sexta.