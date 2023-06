Cachorrinho Max está em busca de um novo lar

Max é um cachorrinho muito fofo e dócil que foi acolhido pelos alunos da FANEESP, os estudantes da instituição já o consideram o mascote oficial. No domingo (18/06) ele acabou fugindo e foi atropelado, foi um susto enorme, mas felizmente ele não teve ferimentos graves.

Mesmo sendo tratado com muito carinho e amor pelos alunos do local, ele corre muitos riscos vivendo ali, ele pode fugir e se machucar com muita facilidade e por isso, está em busca de uma nova casa para chamar de lar.

Ele é brincalhão, tem muita energia e é bastante carinhoso. É um cachorro de porte médio que precisa de um espaço mais seguro e confortável para viver. Caso você tenha interesse em adotá-lo entre em contato com a Luciana, através do telefone (41) 98816-9571.