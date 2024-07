Cachorrinhos estão a procura de lar temporário urgente

Protetoras do Salvando Dogs pedem ajuda com lar temporário para dois cachorrinhos, e doações para pagar tratamento de ambos. Os bichinhos foram encontrados em situações e lugares diferentes.

O pitbull, que possui por volta de 1 a 2 anos, foi encontrado pela Guarda Municipal de Araucária em uma patrulha. O cachorrinho estava muito machucado, e existe a suspeita que ele possa ter sido abusado sexualmente. Os agentes pediram ajuda das protetoras, que levaram o pitbull para a Clínica veterinária Araupatas. Ele ganhou alta na terça-feira, 30 de julho, e pronto para encontrar uma família.

Ele ganhou o coração das veterinárias e protetoras com o seu jeitinho doce e brincalhão. Viviane, uma das protetoras parceiras do projeto, explica que ele é de porte grande, é muito calmo, gosta de carinho e atende comandos para sentar e dar a patinha.

Foto: Divulgação

O outro cachorrinho não possui uma raça definida, também é de porte grande e é idoso, possuindo por volta de 15 anos. Ele foi encontrado na divisa de Araucária com o Caximba, e estava bastante debilitado e doente.

O atendimento aconteceu pela Secretaria do Meio Ambiente, mas ele foi encaminhado para uma clínica veterinária para a realização de uma cirurgia, já que o cachorrinho estava com um tumor. Já recuperado, devido a sua idade, ele necessita de rações como de papinhas.

Tanto o cachorrinho idoso quanto o pitbull, precisam de um lar temporário urgentemente, já quem as protetoras não possuem espaço para cuidar de ambos. E para quem se interessar em adotá-los, será melhor ainda.

Além da adoção, as protetoras também pedem ajuda com doações, já que o tratamento da dupla chegou em um valor muito alto. Para mais informações, acessar o Instagram @salvando_dogs. As doações podem ser efetuadas através da chave PIX 41988176805, pelo Banco do Brasil no nome de Viviane Aparecida Vieira.