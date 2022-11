Um cachorro aparentemente da raça buldogue francês foi encontrado na tarde deste domingo, 13 de novembro, na rua Miguel Bertolino Pizzatto, no jardim Iguaçu.

Ele é macho, de cor predominantemente preta, com uma mancha branca no peito, não é castrado e a proprietária do imóvel em que ele apareceu pede ajuda para encontrar o dono do cachorro. Se você conhece os donos do doguinho entre em contato pelo telefone 41 99641-3291.