Cachorro “embarca” no Linhão, dá olé no motorista e acaba na direção do busão

Uma situação inusitada divertiu passageiros do Linhão 1 no início da tarde desta quinta-feira, 2 de dezembro.

Era por volta das 14h quando o motorista parou o ônibus para embarque de um passageiro próximo ao Açougue Maranhão, na Avenida Manoel Ribas.

Junto com o passageiro, um cachorro também entrou no ônibus, passou por baixo da catraca e se acomodou debaixo de um banco.

Como o cão parecia estar assustado, o motorista desligou o ônibus e foi tentar tirá-lo do veículo. Com alguma dificuldade, ele conseguiu fazer com que o cachorro saísse pela porta de desembarque. O que ele não esperava era que o dog insistisse no embarque e aproveitasse que a porta diante havia permanecido aberta para novamente entrasse no ônibus e, desta vez, ocupasse o lugar do motorista.

A cena arrancou gargalhadas dos passageiros e obrigou o “motorista humano” a novamente ter que espantar o cachorro para fora do ônibus.

Uma passageira que estava no ônibus gravou a situação e enviou para O Popular. Ainda segundo ela, o cachorro não avançou em ninguém que estava no veículo. Ela também explicou que o motorista não maltratou o cão.

Situação inusitada foi gravada: