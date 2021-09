Cacique empata mais um jogo e segue na lanterna da Segundona Paranaense

Foto: Marco Charneski

Na tarde desta quarta-feira, 15 de setembro, o Araucária ECR enfrentou o União, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona e o jogo acabou empatado, em 0X0. Não foi um bom resultado para o Cacique, que já vinha de uma derrota no sábado, 11, contra o Andraus, por 2X0. Com mais esse resultado inesperado, a equipe segue na lanterna da competição, com apenas 2 pontos, contra 5 pontos do 9º colocado, e terá que suar a camisa para fugir do rebaixamento.

Até esse momento da competição, o Araucária já fez seis jogos, com dois empates e quatro derrotas. Precisa de uma vitória a todo custo, para conseguir a classificação para a próxima fase.

No próximo sábado, dia 18, o time vai para o tudo ou nada contra o Apucarana. O jogo, válido pela 7ª rodada, será às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, naquele município. Ainda nessa fase da Segundona, o Cacique terá mais dois jogos pela frente.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021