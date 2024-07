Cacique não consegue vencer o Patriotas e está fora do Paranaense Sub-20

O Araucária ECR empatou com o Patriotas em 1X1 na última rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 e deu adeus à competição. O time precisava ganhar e ainda contar com resultados de outras partidas para se classificar e seguir para as quartas de final, o que não aconteceu.

O Cacique acabou ficando em 6º lugar no Grupo D, com apenas 2 pontos, sendo que apenas os quatro primeiros se classificaram.

O jogo foi equilibrado, tanto que no primeiro tempo ninguém conseguiu abrir o placar. O Araucária sofreu o primeiro gol aos 8 minutos do segundo tempo e só buscou o empate aos 50 minutos, com o gol do Cristian de Andrade.

Embora não tenha seguido adiante no Paranaense Sub-20 deste ano, o Cacique garantiu sua classificação para a primeira divisão da categoria no ano que vem.

Edição n.º 1423