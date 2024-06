Cacique perde de goleada para o Operário e se complica na classificação do Paranaense Sub-20

O Araucária ECR não vem atuando bem no Campeonato Paranaense Sub-20. No último domingo (23/06) perdeu de goleada para o Operário e se complicou na tabela de classificação do Grupo D, assumindo a última posição, com apenas 1 ponto. O time não fez uma boa partida e tomou dois gols já no primeiro tempo, aos 15 e 26 minutos. No segundo tempo, sofreu mais três gols, marcados aos 16, 34 e 39 minutos.

Na próxima rodada, que será no sábado (29), às 15h, o Cacique enfrentará o Cascavel, no campo do Contenda, e terá que correr atrás de um melhor resultado para ficar entre os seis times que seguirão para as quartas de final.

Edição n.º 1421