Cacique perde para o Rio Branco e agora encara o Operário no Paranaense Sub-20

Após iniciar a segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20 empatando com o Azuriz, o Araucária ECR perdeu o jogo contra o Rio Branco na 15ª rodada, por 2X0. A partida aconteceu no sábado (15/06), no campo do Contenda.

O Cacique sofreu o primeiro gol aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 32 minutos do segundo tempo o Rio Branco marcou seu segundo gol, ficando em vantagem no placar final.

Com estes resultados, o time araucariense está em 5º lugar na classificação do Grupo D, com apenas 1 ponto. Pela 16ª rodada, o Araucária enfrentará o Operário, no sábado (22), às 15h30, no CT UEPG.

Edição n.º 1420