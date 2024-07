Cacique sofre derrota para o Cascavel e se complica na classificação do Paranaense Sub-20

O Araucária ECR não tem mais chance de classificação no Campeonato Paranaense Sub-20. No último sábado (29/06) o time sofreu mais uma derrota, dessa vez contra o Cascavel, por 3X1, tornando mais remota a chance de classificação. Com este resultado, se manteve na 6ª e última posição do Grupo D, com apenas 1 ponto.

No jogo realizado no campo do Contenda, o Cascavel abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, aos 25 minutos, marcou seu segundo gol. O Cacique correu atrás e conseguiu abrir seu marcador aos 37 minutos do primeiro tempo, com o gol de Pedro Barrocas. No retorno para o segundo tempo, o Araucária ainda tentou uma recuperação, porém sofreu o terceiro gol logo nos 2 minutos iniciais, e não conseguiu mais marcar.

No próximo sábado (06/07) o adversário do Araucária será o Patriotas, atual 2º colocado do grupo D, com 10 pontos. A partida será às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

Edição n.º 1422