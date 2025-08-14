A Delegacia de Polícia de Araucária está concluindo o inquérito em torno do homicídio de Claudinei de Lima Ramos, de 42 anos, cujo principal suspeito é o cadeirante Sandro Henrique Wolfesgrau Mazetti, de 21 anos. Segundo o delegado Erineu Portes, já foram reunidos quase todos os elementos necessários para comprovar o crime, o autor e as circunstâncias.

O delegado explicou que falta apenas o laudo da necrópsia, que deverá sair nos próximo dias, com evidências suficientes para que o inquérito seja relatado ao Ministério Público, que decidirá se apresenta, ou não, denúncia contra o suspeito. “O Sandro será indiciado por homicídio doloso qualificado, porém poderá responder em liberdade devido as suas condições de saúde, comprovadas através de documentos apresentados por sua defesa”, declarou o delegado. Além de usar cadeira de rodas, Sandro faz uso diário de fraldas devido a uma incontinência urinária.

SOBRE O CRIME

O crime ocorreu no dia 28 de julho, no Bar do Binhara, localizado na Rua Alexandre Wisocki, no bairro Fazenda Velha. Sandro disparou contra Claudinei, após uma discussão motivada por provocações entre eles, durante um jogo de sinuca.

