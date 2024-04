Cadelinha atropelada é resgatada e procura uma nova família

Na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 9h30, uma cadelinha foi atropelada na Rodovia do Xisto, em frente ao Procon. A cachorrinha, de porte médio para pequeno, recebeu atendimento da equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que administrou medicação para dor.

Apesar do tratamento inicial, a cadela corria o risco de ser devolvida às ruas. No entanto, o voluntário Zezinho decidiu levá-la para tomar um banho e também receber cuidados mais adequados. Para evitar que ela sofresse ainda mais nas ruas, ele decidiu acolher ela temporariamente e administrar a medicação prescrita pelos veterinários.

A castração da cadela está marcada para o dia 09/05/2024, então ela precisará de cuidados adicionais até se recuperar totalmente do procedimento. O voluntário que a resgatou acredita que ela tenha dono, pois apesar do acidente, ela está com uma aparência bem cuidada.

Se você está procurando por ela ou tem interesse em adotá-la, entre em contato através do telefone (041) 99667-0813.