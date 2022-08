CAIC começa a ser desmontado para dar início às obras de um novo complexo esportivo, de lazer e de educação no Jd Califórnia

Quem passou pelo antigo Complexo do CAIC, localizado no Jardim Califórnia, nesta quinta-feira, 25 de agosto, percebeu uma movimentação diferente. É que a antiga estrutura do Centro começou a ser desmontada, porque no local será construído um novo espaço esportivo, de lazer e de educação para a população. O desmonte está sendo feito pela empresa que venceu a licitação e que ficará responsável pelas obras de requalificação do Complexo.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é resgatar a ideia de integração do espaço com a comunidade local. Os muros serão derrubados e uma grande praça integrará os espaços de lazer e esporte, além da construção de um novo prédio para a Escola Municipal Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto. O novo projeto da Prefeitura vai reorganizar o uso dos equipamentos públicos da Educação e do Esporte e Lazer, intervindo em quase 10mil metros quadrados do terreno.

Projeto

A nova escola Eglé terá 3 mil metros quadrados distribuídos em três pavimentos e ficará onde atualmente é um ginásio coberto. No local onde está o prédio da atual escola Eglé será construída a Academia Municipal Aurélio Douglas Pimentel, que contará com equipamentos para musculação, sala de avaliação física, sala para atividades em grupo e vestiários.

A praça de integração entre Educação e Esporte e Lazer contará com quadra de basquete 3×3; mesas de tênis de mesa, mesinhas de xadrez, além de academias da terceira idade e de calistenia. Haverá ainda um parquinho infantil e desenhos no piso para brincadeiras de crianças.

Referência

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, que por muitos anos se tornou uma referência no bairro e faz parte da memória afetiva de muitos araucarienses, foi inaugurado em 1993 e acabou popularizando-se apenas por sua sigla CAIC. Atendeu a comunidade do Jardim Califórnia e bairros vizinhos com inúmeras atividades esportivas e de lazer e também deu suporte e apoio às famílias mais carentes.

Parte de um programa educacional brasileiro criado pelo governo Fernando Collor de Melo (1990-1992), o CAIC de Araucária, a primeira unidade desse molde inaugurada no Paraná, já estava com parte de sua estrutura desativada, por conta da pandemia. A quadra poliesportiva, que até então abrigava aulas de futsal, voleibol, entre outras, promovidas pela SMEL, estava fechada.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo