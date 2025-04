Calçadas danificadas ou obstruídas por plantas causam transtornos a moradores

Segundo as regras de mobilidade, a rua é lugar de carro, e lugar de pedestre é na calçada. No máximo, o pedestre pode atravessar a via em locais adequadamente sinalizados. Mas, na prática, sabemos que a coisa não é bem assim, e nem é por falta de disciplina, mas por falta de alternativa.

É exatamente isso que vem ocorrendo em um trecho da Rua Maria Sobânia, no bairro Tindiquera, onde a falta de calçadas causa uma série de dificuldades para os pedestres. Em algumas frentes de casa existem gramados muito bem cuidados, porém as plantas obstruem totalmente o espaço que deveria ser destinado para passeio. Esses problemas vêm gerando uma série de reclamações entre os moradores.

“Tem um condomínio grande aqui e isso acarreta um fluxo intenso de veículos, o problema é que não existem calçadas e os pedestres precisam andar pela rua nesses trechos. Isso é muito perigoso, porque temos visto muitos atropelamentos ocorrendo na cidade, e isso pode acontecer aqui também”, reclamou uma moradora.

Além da falta de calçadas, alguns trechos possuem desníveis que impossibilitam a passagem de cadeirantes e idosos.

Outro morador expôs sua indignação com relação ao problema. “Eu me coloco no lugar dos idosos, cadeirantes, mães com carrinhos de bebê, imagine o desafio de andar por esses locais onde não existem calçadas”.

A reportagem do Jornal O Popular entrou em contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), a qual respondeu que vai mandar uma equipe na rua Maria Sobânia para verificar a situação da falta de calçadas. A SMUR lembra que o Código de Posturas do Município de Araucária (Lei Complementar nº 23/2020) prevê a responsabilidade do proprietário ou ocupante do imóvel em relação à implantação e manutenção das calçadas. Não podem haver no caminho obstáculos que impeçam a circulação das pessoas. Solicitações para casos como esses podem ser registradas no Portal araucaria.atende.net

Ainda segundo a SMUR, quando há uma denúncia em uma localidade, o trabalho de fiscalização tem incluído uma análise não apenas de um ponto, mas da região. Somente em 2025, foram realizadas mais de 600 notificações para questões relacionadas a limpeza/manutenção de lotes e calçadas. Caso a notificação para regularização (e prazo) não seja atendida, é possível a ocorrência de multa.

