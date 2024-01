Calendário para o pagamento do IPVA 2024 começa no dia 17

Segundo o Detran/PR, Araucária possui uma frota aproximada de 97.767 veículos, conforme o último levantamento, com data de novembro de 2023. Do total, 59.987 são carros e os demais incluem caminhões, micro ônibus, motocicletas e outros.

Destes quase 100 mil proprietários de veículos, a grande maioria é obrigada a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) anualmente. Há isenção apenas para pessoas com deficiência e veículos com 20 anos de fabricação ou mais.

No Paraná, a alíquota do IPVA é de 3,5% para automóveis e motocicletas em geral e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV). Não é o IPVA mais caro do país, já que os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo lideram essa lista, com uma alíquota de 4%. Os estados com IPVA mais barato são o Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins, com uma alíquota de 2%.

Os proprietários de veículos podem optar em pagar o tributo à vista, com 6% de desconto, ou parcelar em cinco vezes. As guias de recolhimento (GR-PR) do IPVA de 2024 já estão disponíveis no portal fazenda.pr.gov.br, elas não serão enviadas às casas dos contribuintes. Também é possível efetuar o pagamento via PIX, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, que proporciona o pagamento instantâneo a partir de mais de 800 instituições financeiras.

O pagamento nessa modalidade pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado. Além disso, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que traz os serviços na palma da mão, inclusive o acesso a guias de pagamento do IPVA.

Sites falsos

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre os sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA que costumam surgir nesse momento. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o app da Receita Estadual.

Confira o calendário de pagamento

Quota única

Final de placa Data 1 e 2 17/01 3 e 4 18/01 5 e 6 19/01 7 e 8 22/01 9 e 0 23/01

Cinco parcelas

Final de placa Data 1 e 2 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05 3 e 4 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05 5 e 6 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05 7 e 8 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05 9 e 0 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

Licenciamento 2024

Outra obrigação dos proprietários de veículos é o pagamento do licenciamento, que costuma ocorrer entre os meses de agosto a novembro. Para os carros com placas com finais 1 e 2 o vencimento é em agosto, finais 3, 4 e 5 em setembro, finais 6, 7 e 8 em outubro e final 9 em novembro. A taxa deste ano terá um valor médio de R$90,94, representando um aumento de 5.1% em relação ao ano anterior.

O licenciamento tem como finalidade atestar a aptidão do veículo para circular nas vias públicas, garantindo que ele esteja regularizado e em conformidade com as normas de trânsito. Todos os proprietários de veículos registrados no estado do Paraná são obrigados a pagar essa taxa anualmente. Isso inclui proprietários de carros de passeio, motocicletas, caminhões, ônibus, entre outros tipos de veículos.

