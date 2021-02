Calopsita foge no Capela Velha e família pede ajuda para encontrá-lo

Compartilhe esta notícia

Uma família moradora do jardim Califórnia, bairro Capela Velha, está à procura de Lolo, um calopsita que fugiu de casa na manhã deste sábado, 30 de janeiro, por volta das 9h.

De acordo com os guardiões do passarinho, ele simplesmente voou de casa e não mais voltou. Como a residência da família fica próximo ao Supermercado Sorriso, eles acreditam que é mais provável que Lolo esteja por essa região. Então, se você viu o calopsita abaixo, entre em contato com senhor Eliziel pelo telefone (41) 99543-1451.S

Lolo desapareceu na manhã de sábado