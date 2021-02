Calorão dá lugar a dias nublados em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Depois de semanas abafadas, com termômetros próximo dos 30°C, a frente fria que chegou ao Estado promoverá dias mais amenos aos araucarienses. Segundo o Instituto Simepar, o fim de semana será mais chuvoso no município e os termômetros sofrerão quedas, refrescando o clima.

A quinta-feira, 25 de fevereiro, será nublada. A máxima não ultrapassa a faixa dos 23°C e pancadas de chuvas são esperadas a qualquer momento. Na sexta-feira, 26, as chances de temporais caem. Mínima prevista de 17°C e máxima de 24°C, com muitas nuvens.

O sábado, 27, ainda será marcado pelo céu encoberto. As expectativas de chuvas são poucas e os termômetros sobem um pouco. Mínima de 18°C e máxima de 25°C. No domingo, 28, novas pancadas prometem chegar até à cidade. A mínima de 18°C sobe até os 24°C, acompanhada da umidade relativa do ar próxima dos 70%.