Câmara abre mão de parte de seu orçamento para melhorar sistema TRIAR

O presidente da Câmara de Vereadores, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) anunciou nesta quarta-feira, 1º de março, que atenderá a pedido do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) e abrirá mão de parte do orçamento do Poder Legislativo para este ano de 2023. Os valores renunciados serão utilizados para melhoria do sistema de transporte coletivo da cidade.

Conforme Ben Hur, a renúncia deve alcançar cerca de R$ 6 milhões, sendo que os valores serão utilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) para subsidiar parte dos recursos necessários para bancar a redução no valor da passagem de R$ 1,50 para R$ 1,25.

O restante do valor será utilizado para cobrir as despesas extras que serão geradas com a incorporação de sete novos ônibus ao sistema TRIAR. “O prefeito Hissam nos procurou e explanou a necessidade de ampliar a quantidade de ônibus para atender a nossa população. Conversei com os vereadores de forma unânime eles concordaram que fizéssemos as adequações ao orçamento do Legislativo para que pudesse ser possível a devolução desses recursos ao Executivo o quanto antes”, explicou Ben Hur.

Na prática, os novos ônibus serão adquiridos pelas empresas que venceram a licitação do transporte coletivo. Porém, para comprar esses veículos, eles precisam de autorização do Executivo. “Já autorizamos a aquisição desses ônibus porque vamos ampliar a quantidade de horários disponíveis a nossa população e a frota atual não comporta esse aumento. Com mais ônibus circulando, mais será a quilometragem média rodada mensalmente e como pagamos as empresas com base no quilômetro rodado, será necessário que tenhamos mais recursos para custear essa política pública e fiquei muito feliz em saber que a Câmara vai nos ajudar com isso. Nos ajudar e ajudar a população que usa o TRIAR diariamente”, comentou Hissam.

A expectativa é que os novos ônibus passem a rodar no início do segundo semestre ou final deste primeiro. “A Câmara está fazendo a sua parte para que o usuário do transporte coletivo tenha um ônibus de qualidade e com a maior disponibilidade de horários possível. Junto com o prefeito Hissam estamos trabalhando pelo bem comum de nossa população”, finalizou Ben Hur.

Foto: Assessoria CMA.