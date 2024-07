Câmara autorizado ação de imóvel do antigo CTI ao IFPR

A Câmara de Vereadores concluiu na última terça-feira, 9 de setembro, a votação de um projeto de lei que autoriza o Município a doar ao Instituto Federal do Paraná (IFPR) o imóvel que outrora pertenceu ao Colégio Técnico Industrial (CTI), no bairro Thomaz Coelho.

De iniciativa do prefeito Hissam Hussein Dehaini a proposta havia sido enviada à Câmara originalmente em maio, mas acabou tendo sua tramitação desacelerada em razão de discussões com relação à destinação dos estudantes que atualmente ocupam aquele espaço. Superada essa questão, os edis agilizaram a votação, aprovando o texto em primeira análise no dia 4 de julho e, em segunda, esta semana.

O terreno em questão tem mais de 60 mil metros quadrados e abrigou por décadas a Fundação Instituto Tecnológico Industrial (FUNDACEN), que era a mantenedora do Colégio Técnico Industrial (CTI). Esse imóvel havia sido doado a FUNDACEN na década de 1.990 e deveria servir como um polo de ensino aos araucarienses. Com o passar dos anos, no entanto, o CTI acabou virando um colégio particular e, mais tarde, afundado em dívidas, não conseguiu se manter em funcionamento. É nesse contexto que a Prefeitura decidiu retomar a posse do imóvel, já que ele não atendia mais aos objetivos para os quais foi cedido a FUNDACEN.

Paralelamente a esse processo de retomada do CTI pelo Município, surgiu a iniciativa do Governo Federal de ampliar a presença dos institutos federais para outras cidades brasileiras, sendo que – após conversas entre Prefeitura e a direção do IFPR – Araucária foi uma das escolhidas para abrigar um desses novos campus.

A doação do imóvel é uma contrapartida do Município para a implantação de um campus do IFPR na cidade. De acordo com a Prefeitura, antes mesmo de o Governo Federal ter iniciado o processo de seleção de cidades para receber unidades do IFPR o Município já havia realizado um estudo técnico sobre a importância da implantação de uma instituição do tipo na cidade, bem como sobre os benefícios e contrapartidas que o município poderia oferecer.

Thomaz Coelho

O imóvel que a Prefeitura pretende doar ao IFPR fica na rua Luiz Francheschi, no bairro Thomaz Coelho, e tem exatos 60.977,00 metros quadrados. Parte desse imóvel já consta com benfeitorias que podem ser úteis ao IFPR, já que lá funcionava um colégio voltado a formação de técnicos para o setor industrial.

Ainda conforme prevê o projeto, o IFPR só poderá utilizar o imóvel para instalação de um campus, sendo que a área terá que ser devolvida ao Município caso esse objetivo não seja cumprido.

Além de Araucária, outras quatro cidades paranaenses receberão novos campus do IFPR: Maringá; Cia Norte; Cambé; e Toledo. O investimento estimado para construção das novas unidades é de R$ 125 milhões. Devem ser geradas 7 mil vagas. A expectativa do Governo Federal é que esses novos espaços estejam instalados até 2026.

