Câmara e Prefeitura têm novas mudanças de CCs

O Diário Oficial do Município trouxe onze novos atos de exoneração e nomeação de cargos em comissão na Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Dos onze atos cinco são referentes a nomeações e seis a exonerações. Do total, quatro se deram na Câmara e sete na Prefeitura.

Na Prefeitura as mudanças aconteceram nas secretarias de Governo, Agricultura, Saúde, Obras Públicas e Procuradoria Geral. Já na Câmara as alterações se deram no gabinete da vereadora Rosane Ferreira (PV). Confira abaixo o nome, cargos, salários e lotações dos envolvidos nessa leva de nomeações e exonerações.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021