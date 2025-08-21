A Câmara de Vereadores concluiu nesta terça-feira, 19 de agosto, a votação do projeto de lei que homenageia um dos ícones do desenvolvimento industrial de Araucária: Eduardo Vantroba.

Falecido em 11 de novembro de 2023, Eduardo foi o fundador do grupo Pontual Petróleo, que hoje é administrado por seus herdeiros.

A ideia de homenagear Vantroba foi do presidente da Câmara, Eduardo Castilhos (PL). No projeto de lei aprovado esta semana ele pede que o nome do industrial seja eternizado com a denominação de um logradouro público.

A proposta foi aprovada de maneira unânime pelos demais vereadores e segue agora para sanção do prefeito Gustavo Botogoski (PL).

Ao justificar a homenagem, Castilhos ressaltou que a trajetória de Eduardo inspira não somente a classe empresarial, mas todos aqueles cidadãos araucarienses com espírito empreendedor.

Embora quem defina o logradouro público que ganhará o nome de Eduardo Vantroba seja o Executivo, existe um movimento para que o trecho araucariense da PR-421, bem em frente a Cassol, seja o escolhido para receber o nome do industrial. A via foi municipalizada há alguns anos.

QUEM FOI EDUARDO?

Segundo sua biografia, Eduardo Vantroba deixou sua casa aos 13 anos para empreender numa loja de pregos e parafusos, isto em Ponta Grossa. Alguns anos depois ingressou no serviço militar obrigatório, onde aprendeu a dirigir caminhão. Mais tarde, com as economias que guardou, comprou um caminhão e começou a rodar o país como motorista.

Com faro para os negócios conseguiu abrir a Transportadora Vantroba, isto em 1973. Começou pequeno, mas com uma determinação gigante. Isso fez com que ganhasse autoridade no segmento de transporte rodoviário de cargas.

Em 1990, mesmo com a instabilidade global gerada em razão da Guerra do Golfo, ele decidiu entrar no ramo de combustíveis, construindo um em Capão Bonito/SP. Novamente, começou engatinhando, mas firme em seu propósito.

Oito anos depois, em 1998, decidiu fundar a Pontual Brasil Petróleo. Escolheu Araucária para erguer a base de operações. Em 2003 concluiu a obra, que tinha inicialmente uma capacidade de armazenagem de 10 mil metros cúbicos. Com o passar dos anos essa capacidade aumentou para 27 mil metros cúbicos, o que fez da Pontual uma das maiores distribuidoras do Sul do país. Hoje a empresa movimenta cerca de 1 bilhão de litros de combustíveis por ano e possui capacidade de armazenamento de 30 milhões de litros.

