A Câmara Municipal de Araucária promoveu na manhã desta quarta-feira, 20 de agosto, o evento ‘O amor não causa dor’, em alusão a campanha Agosto Lilás, que visa a conscientização da população sobre a importância do respeito e o combate à violência contra a mulher. O encontro aconteceu no plenarinho da sede do Poder Legislativo e contou com a presença de diversas autoridades.

Entre os que palestraram estiveram a juíza titular da Vara Criminal de Araucária, Priscila Soares Crocetti, e os guardas municipais da Patrulha Maria da Penha. Em sua fala, a magistrada abordou a violência de gênero, onde, de acordo com ela, em muitos espaços, as mulheres são interrompidas, sub representadas em cargos de liderança e não conseguem se posicionar em condições de igualdade.

A juíza destacou que a violência contra a mulher está enraizada em aspectos sociais e culturais, e essas ações exigem mudanças no modo em que as mulheres são vistas pela sociedade.

Já os integrantes da equipe da GMA palestraram sobre o ciclo de violência doméstica e a importância da denúncia às autoridades. Na palestra também foi enfatizada a preparação da Patrulha Maria da Penha, com a segurança e assistência em momentos de vulnerabilidade das vítimas.

Além dos palestrantes, o evento também contou com a presença da vice-prefeita Tatiana Assuiti; do secretário de Segurança Pública Laercio de Aguiar; da secretária de Assistência Social Amanda Nassar; da secretária de Gestão de Pessoas Thaisa Botogoski; do 1º Tenente Francimar de Moraes Zamierowski; da fundadora e embaixadora da ONG EVA Adriane Ribeiro; e da guarda municipal e coordenadora da Patrulha Maria da Penha Maria Aparecida Carvalho.

Edição n.º 1479. Victória Malinowski.