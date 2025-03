Na manhã deste sábado (8), uma caminhada especial marcou as comemorações do Dia Internacional da Mulher em Araucária. O evento teve início no estacionamento externo do Shopping Pinheiros e seguiu até o Parque Cachoeira, onde os participantes puderam aproveitar uma exposição de artesanato, um aulão de zumba e o sorteio de brindes.