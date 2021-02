Caminhão roubado na Fazenda Rio Grande é recuperado em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo na rua José Wisock no bairro Tindiquera, por volta das 14h40 desta segunda-feira, 8 de fevereiro, quando percebeu um caminhão Mercedes Benz de cor branca parado na via e decidiu consultas as placas. Na checagem, constatou-se que havia um boletim online feito pela Polícia Militar no município de Fazenda Rio Grande, apontando que o carro tinha sido roubado. A equipe fez contato com o proprietário, que relatou ter sido vítima de roubo por três indivíduos, na manhã desta segunda-feira, e que o caminhão estava carregado com chocolates. A carga, segundo ele, estava avaliada em $50.000,00.

O proprietário foi até o local onde estava o caminhão com as chaves reservas. Como não houve tempo hábil para ele registrar o boletim na Delegacia, os guardas municipais fizeram a entrega do veículo diretamente, e o proprietário se deslocou até a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, em Curitiba, para realizar os procedimentos administrativos.