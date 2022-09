Caminho que Leva ao Céu

Iéu estando consertando porton de casa despois que o Monza acabô acertando bem na quina da drobadiça, quando vindo pela estrada uma batina preta se achegando, será que sendo um Padre? Mas como podendo? Os padre de hoje em dia nem uson mais batina e muito menos caminhon pela estrada, tudo tem seus fuscas, corcel, Voyage e alguns até tem Delrey!! Quando mais perto estando, non é que sendo um Padre Mésmo?? Passando pelo porton ieu enton feis cumprimento: Boa Tarde Seu Padre, e iele respondeu: Boa Tarde meu filho!!!! ieu enton foi falando, mais como que podendo? O senhor andando a pé nestas estrada poeirenta do Capom Fechado? Por acaso seu altomovel quebrando? E Padre enton dizendo que iéle non tendo altomóve proque iéle sendo da ordem dos Padres caminhantes, que fazem voto de pobreza e no máximo pegom ômbinus quando a distância sendo muito grande, que iéle descendo lá no asfalto porque neste horário non tendo ômbinus pro Capom Fechado e iele estando percurando a Igreja do Capom Fechado porque hoje iéle sendo escalado pra rezar a missa. Misericórdia!! Do asfalto até aqui tendo pelo menos uns 10 km, com ieste sol, dentro de uma batina preta, devendo estar pegando fogo nas cueca!! Enton iéu ofereceu se non querendo tomar um copo de água!!! Padre enton aceitando!! Entremo na casa, ieu serviu uma caneca de água fresca do poço, Padre preferiu tomar balde intero!!! Enton iéu falando, dexa que ieu levando o senhor de Monza lá na igreja, Padre enton dizendo que non percizando porque sendo parte da penitênça que iele tem que cumprir, já que Jesus caminhava planícies, campos e Montanhas pra pregar a palavra de Deus, uma estradinha destas sendo um grão de areia perto da caminhada de Jesus. Enton Padre preguntando onde que ficando a Igreja, ieu dizendo que bastando seguir mais 5 km até o Armazém do Iskapinski, despois quebra nas dereita mais 3 km até a ponte do riberon, segue em frente até encontar um mata Burro, daí pega a dereita na encruzinhada, mais uns 300 metros tem um carero pra cortar o caminho e mais uns 500 se achega na Igreja. Padre Enton dizendo: Enton meu Filho, hoje estou esperando Você na Missa, meu sermon será sobre o Caminho que leva ao Céu!! Iéu enton falando, me desculpe Seu Padre, mas se o senhor non sabe nem o caminho que vai dar na Igreja, vai querer me ensinar o Caminho que leva pro céu??