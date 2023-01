Caminhos da Colônia Cristina

Existem inúmeras vias já pavimentadas para se chegar a histórica Colônia Cristina, berço da imigração eslava no Brasil, com predominância básica de polacos e ucraínos a região é composta de numerosas pequenas propriedades.







Na área rural de Araucária não há grandes fazendas ou latifúndios como em outras regiões do país, pois aqui o povoamento se deu nos idos imperiais com distribuição de pequenos lotes ao colono imigrante que através de sucessivas gerações resultou num modelo de agricultura familiar bastante desenvolvido onde boas granjas são observadas com frequência.

As opções para se chegar a turística região da Colônia Cristina são tão variadas como os próprios nomes da localidades vizinhas como Rio Verde Abaixo, Colônia Melado, Taquarova, Rio Verde Acima, Faxinal do Tanque, Roça Velha e os acessos asfaltados estão todos interligados, sempre tendo como referencia a PR 423 e o rio verde cuja barragem fica as margens da rodovia e o lago formado limita ao município de Campo Largo.

A começar pela tradicional estrada da Colônia Cristina que é acessada na metade do caminho para Campo Largo pela PR 423, que agora pavimentada recebe o nome de Avenida São Cassimiro.

Outra opção seria pela Avenida Independência que interliga o centro da cidade após cruzar o inicio da PR 423, segue até a primeira bifurcação pavimentada a esquerda na Rua Miguel Krupa, que faz ligação com a Av. São Cassimiro, rota natural da Colônia.

Uma terceira nova opção já esta pavimentada esperando as sinalizações de praxe, e seria feito trafegando pelos 4,6 km da sinuosa e ondulada rua Adão Fila que é acessada pela PR 423 quase na divisa com Campo Largo.

Como o prefeito Hissan esta caprichando cada vez mais na suas obras, o paisagismo não pode se restringir apenas a manutenção do gramado das margens e o secretario Vitor do Meio Ambiente estuda plantar hortênsias embelezando a região da toscana araucariense.