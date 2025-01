Campanha arrecada materiais escolares para ajudar crianças do Jardim Israelense

Uma campanha para arrecadar materiais escolares para ajudar cerca de 74 crianças moradoras do Jardim Israelense está sendo organizada pela agência de marketing Ocean, localizada no bairro Iguaçu. As pessoas podem doar materiais para crianças do pré ao 5º ano, podendo ser itens novos ou seminovos. Os organizadores pedem ajuda com urgência, já que as aulas iniciam na próxima semana e a campanha finalizará neste sábado, 1º de fevereiro.

“Pedimos que antes de doar algo usado, que se coloque no lugar das crianças e se pergunte: ‘Eu usaria este material?’ Digo isto porque algumas pessoas doam coisas que já estão quase se decompondo ou que nem tinta tem mais no produto. Também peço que evitem doar lápis apontado dos dois lados, devido ao perigo das crianças se machucarem”, solicita a organizadora Cristiane.

Ao todo, serão necessários 74 cadernos de desenho; 74 cadernos de caligrafia; 74 cadernos de quadrinhos; 74 borrachas; 74 apontadores; 74 caixas de lápis de cor; 74 pastas com elásticos; 222 lápis de escrever; 296 cadernos de linha. Também estão sendo pedidos cartolina, folhas sulfite e outros itens que compõe a lista de material escolar. Mochilas que precisam de pouca reforma estão sendo aceitas, já que duas pessoas estão disponíveis para fazer o conserto.

“A ideia inicial foi promover a campanha com o objetivo de arrecadar aqueles materiais que as crianças e adolescentes quase não usaram, porém têm dó ou apego pelas coisas e ficam guardando mesmo sabendo que nunca irão utilizar. E quando decidirem se desfazer já não terão utilidade devido à decomposição. Então pense com carinho, pense nas crianças e na alegria delas poderem ter o material necessário para frequentar as aulas, sem se sentirem envergonhadas por não terem o básico necessário para estudar. Este projeto não ajudará apenas as crianças, mas também os responsáveis por elas”, diz Cristiane.

Para quem quiser ajudar, basta entrar em contato com a Cristiane pelo número (41) 99787-6729, ou levar os materiais escolares diretamente no endereço na rua Raimundo Suckow, nº 457, no bairro Iguaçu. Como foi informado anteriormente, a campanha será realizada até o dia 1º de fevereiro. Após essa data, é preciso entrar em contato com a Maria do Socorro, responsável pelo ‘Clube de Mães’ da Comunidade Israelense, pelo número (41) 99290-4290.

Edição n.º 1450. Victória Malinowski.