Campanha Castração Solidária atendeu 487 animais

Cães precisam de cuidados após a castração. Foto: divulgação

A campanha de Castração Solidária do mês de abril, realizada entre os dias 14 a 17 de abril, na Praça da Bíblia, atendeu 487 animais, entre cães e gatos. A expectativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) era castrar 560 animais, porém, como tem ocorrido em todas as campanhas, há sempre um número de faltantes e de tutores que cometem erros quanto às recomendações pré-operatórias dos animais, como exemplo, o jejum obrigatório. No mês de maio a castração está marcada para ocorrer entre os dias 19 a 22, na Praça da Bíblia. Serão atendidos os cadastros aprovados dos bairros Iguaçu, Cachoeira, Centro e Costeira. Essas pessoas precisam aguardar o contato da Secretaria para o agendamento

A SMMA lembra que as castrações são gratuitas e voltadas a animais resgatados por protetores independentes, animais de famílias com cadastro NIS ativo e animais de rua que tenham uma pessoa que se responsabilize pelo pré e pós-operatório. Além da castração, os animais são também microchipados e os medicamentos a serem ministrados após o procedimento cirúrgico são fornecidos sem nenhum custo ao proprietário/responsável.

Pré e pós-cirúrgico

O departamento de veterinária da SMMA orienta sobre a importância de os responsáveis seguirem as orientações feitas durante a confirmação de cadastro e agendamento, principalmente no que diz respeito ao jejum do cão ou gato. “É importante que o animal esteja com 8 horas de jejum de alimentos e água para evitar problemas durante o procedimento”, disse a veterinária Dayane Vrisman.

Nos sete dias após a cirurgia, o responsável pelo animal deve manter o corte e os pontos limpos, bem como não deixar que o pet se movimente muito para não ter risco de os pontos abrirem. A medicação a ser administrada em casa deve ser fornecida conforme orientação médica.

“As fêmeas já saem do centro cirúrgico com roupa cirúrgica provisória. O responsável deve manter o animal (fêmea ou macho) com o cone (colar elizabetano) todos os dias durante a semana seguinte ao procedimento”, concluiu a veterinária.

Cadastro

Interessados em solicitar a castração de cães ou gatos podem realizar o cadastro no Portal da Prefeitura, pelo o aplicativo ‘Atende.Net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira.

O cadastro fica registrado no sistema da SMMA e não há necessidade de refazê-lo a cada campanha. A equipe da secretaria entra em contato e faz o agendamento. A pessoa que fez o cadastro dever ser a mesma que levará o animal no dia da castração, pois deverá apresentar seu RG e CPF. Mais informações pelo telefone (41) 3614-7480.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/03/2021