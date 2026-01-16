Campanha da Audio Costa Aparelhos Auditivos oferece condições especiais e sorteio de aparelho auditivo

Com o avanço da tecnologia na área da saúde e o aumento da expectativa de vida da população, o cuidado com a audição tem ganhado cada vez mais destaque quando o assunto é qualidade de vida e bem-estar. A identificação precoce da perda auditiva e o acesso a soluções adequadas contribuem diretamente para uma comunicação mais eficiente, maior autonomia e participação ativa na vida social.

Atenta a esse cenário, a AudioCosta Aparelhos Auditivos lançou a campanha “Comece 2026 Ouvindo Melhor”, válida até 26 de fevereiro de 2026, contemplando três unidades da empresa, incluindo a unidade de Araucária. A ação reúne condições especiais para a aquisição de aparelhos auditivos e promove o sorteio de um par de aparelhos auditivos recarregáveis da marca Oticon.

Instalada em Araucária desde 2020, a AudioCosta atua na realização de exames audiológicos, adaptação e acompanhamento de usuários de aparelhos auditivos. A empresa trabalha com marcas reconhecidas no mercado, como Oticon, Starkey, Rexton e Argosy, oferecendo soluções com recursos modernos, como inteligência artificial, modelos recarregáveis, resistência à água e conectividade Bluetooth. Todo o atendimento é realizado por fonoaudióloga especializada em audiologia, responsável pela adaptação personalizada dos aparelhos e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes.

Durante o período da campanha, pessoas com perda auditiva podem adquirir aparelhos auditivos com descontos de até 25% para pagamento à vista, além da possibilidade de parcelamento em até 15 vezes. Paralelamente, a promoção contempla o sorteio de um par de aparelhos auditivos recarregáveis da marca Oticon, sem qualquer custo para o participante sorteado.

Para participar do sorteio, o interessado deve agendar um exame auditivo gratuito — que faz parte das etapas obrigatórias da campanha — em uma das unidades da AudioCosta. Após a realização do exame, basta preencher um formulário com os dados pessoais para validar a participação. Cumpridas essas etapas, o participante passa a concorrer automaticamente ao prêmio, conforme o regulamento da promoção.

SERVIÇO

A AudioCosta Aparelhos Auditivos está localizada na Rua Dr. Guilherme da Motta Correia, 368, Centro, em Araucária.

Telefone: (41) 3031-6101

Instagram: @audiocosta.araucaria

Facebook: AudioCosta – Aparelho