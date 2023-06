Campanha de Agasalho já começou e a preferência esse ano é para roupas masculinas

Começou nessa segunda-feira (05), a Campanha de Agasalho deste ano, e você pode doar agasalhos, cobertores, luvas, cachecóis, gorros, meias e até mesmo sapatos. Caixas serão espalhadas pela cidade em pontos de coleta, e a preferência é para itens masculinos.

Na campanha do ano passado, os cidadãos mais beneficiados foram principalmente as pessoas atendidas na Operação Inverno, as pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas nos CRAS também foram atendidas.

Todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), prédio da Prefeitura, secretarias municipais, Câmara Municipal, e empresas parceiras estarão com caixas e cartazes identificando a campanha. Comerciantes interessados em participar, poderão solicitar as caixas à SMAS para deixar no comércio e contribuir com a iniciativa.

Pontos de coleta

SMAS: Travessa Frederico Basso, 37 — Centro (Telefone: 41 3614 – 1408).

Prefeitura: R. Pedro Druszcz, 111 — Centro.

Câmara Municipal: R. Irmã Elizabeth Werka, 55 — Estação.

CRAS Boqueirão: Rua Miguel Grabowski, 380 — Passaúna.

CRAS Califórnia: Rua Beija Flor, 1531 — Capela Velha.

CRAS Centro: Avenida Brasil, 379 — Centro.

CRAS Costeira: Rua Maranhão, 2939 — Costeira.

CRAS Fazenda Velha: Praça da Bíblia.

CRAS Industrial: Rua Sabiá, 248 — Industrial.

CRAS Thomaz Coelho: Rua Eduardo Sobânia, 235 — Thomaz Coelho.

CRAS Tupy: Rua Jardineira, 357 — Campina da Barra.

Foto: Divulgação/Freepik.