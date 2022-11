Campanha de castração 2022

Nesta quarta-feira (30/11) teve início a última campanha de castração gratuita do ano, ela vai ser realizada até sábado (03/12) no Salão da Igreja São Francisco de Assis no Jardim Califórnia, bairro Capela Velha.

O cadastro e agendamento é realizado pelo portal do meio ambiente no site da Prefeitura de Araucária, através do link: https://araucaria.atende.net/subportal/meio-ambiente/pagina/castracao-solidaria

O serviço é fornecido para os bichinhos que tem donos moradores de Araucária, que possuem NIS (Número de Identificação Social) ou Protetores de Animais cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Para realizar o procedimento, os animais devem estar em jejum de água e comida durante exatas 8h, caso não seja realizado, a castração será cancelada. Estão sendo castrados cães e gatos que estejam saudáveis e tenham mais de 7 meses e menos de 7 anos.

Fonte: Prefeitura de Araucária.

Foto: Carlos Poly.