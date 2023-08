Campanha de castração gratuita vai até sábado (19/08) no Parque Cachoeira

Mais uma campanha de castração gratuita está sendo realizada em Araucária, a ação começou na última quarta-feira (16/08) e vai até sábado (19). No Parque Cachoeira. A castração acontece todos os meses, promovida pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), sendo destinada apenas para animais com mais de 7 meses e menos de 7 anos.

Nesta edição é esperado que 180 cães e gatos sejam atendidos por dia, totalizando 720 procedimentos.

O último mutirão foi realizado no mês de julho, no bairro Capela Velha, ao todo foram realizadas 801 castrações, sendo 462 cães e 339 gatos. A próxima campanha já tem data e local definido, será entre os dias 27 a 30/09, na Praça da Bíblia, com a previsão de castrar aproximadamente 600 animais.

Os procedimentos só são efetuados a partir de agendamento prévio realizado pelo tutor. O animal precisa estar saudável para realizar a castração, além de ter feito o jejum preparatório de exatas 8 horas, conforme a orientação repassada pela SMMA durante o agendamento.

O cadastro pode ser feito tanto através do site da Prefeitura, (sendo necessário o login), pelo aplicativo Atende.net, pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente (Parque Cachoeira), ou pelo telefone 3614-7483.

Foto: Carlos Poly.