Campanha de Natal do Jardim Monaliza precisa de doações de brinquedos e doces

Os preparativos para a carreata de Natal 2023 da associação de moradores do Jardim Monaliza e parceiros estão a mil. Nesse momento, os trabalhos estão concentrados na arrecadação de brinquedos e doces, que serão distribuídos para as crianças no dia do Natal (25/12).

A entrega será feita durante uma carreata, com a presença do Papai Noel, que irá percorrer as ruas do bairro. Ainda no dia, uma grande festa com atrações especiais está prevista para levar diversão e alegria à criançada. “Já são 10 anos de projeto, no ano passado conseguimos entregar mais de 4 mil kits de brinquedos e doces, sem contar as balas e guloseimas avulsas que distribuímos. Este ano, apesar de termos começado a campanha mais tarde, esperamos superar essa marca e atender ainda mais crianças”, disse Maicon Sulivan, presidente da associação de moradores e do Conselho Fiscal da Unamar.

Faça uma criança feliz neste Natal, doe brinquedos e doces para o projeto do Jardim Monaliza. Entre em contato pelo fone (41) 99601-2989.

Foto: Freepik

Edição n.º 1387