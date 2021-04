Campanha de vacinação contra a gripe começa na tarde de segunda

Foto: divulgação

A Prefeitura informou na manhã desta segunda-feira, 12 de abril, que a campanha anual de vacinação contra a influenza, mais conhecida como a vacina da gripe, terá início hoje a tarde. Em Araucária as doses serão aplicadas nas UBS´s (Unidades Básicas de Saúde) de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das unidades.

O Ministério da Saúde separou os grupos prioritários em três etapas. A primeira que vai do dia 12 de abril a 10 de maio contempla: gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias), crianças (de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias) e profissionais de saúde. Em Araucária os trabalhadores de saúde devem realizar o agendamento da vacina no site da Prefeitura neste link CLIQUE AQUI.

A segunda etapa iniciará no dia 11 de maio e terminará no dia 08 de julho. Nesta fase poderão ser vacinados idosos com 60 anos ou mais e professores. No dia 09 de junho tem início a última etapa que contemplará: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, foças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. A terceira e última fase será encerrada no dia 09 de julho.

Mais informações sobre essa campanha poderão ser obtidas diretamente nas UBS´s.

Texto: PMA