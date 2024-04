Campanha Dia D de Vacinação será realizada neste sábado (13)

Neste sábado, 13 de abril, o Dia D de Vacinação será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área urbana, com horário de funcionamento das 08h às 17h.

Serão aplicadas as vacinas contra a influenza (gripe) e Covid-19, e vacinas de rotina para atualização das cadernetas de vacinação. Importante ressaltar que, a vacina da influenza está sendo distribuída apenas para o grupo prioritário, sob recomendação do Ministério da Saúde.

Sendo assim, no momento da vacinação, as pessoas deste grupo precisam apresentar um documento de identificação e/ou comprovante da condição de prioridade. Para as demais vacinas, deve-se apresentar os documentos de identificação e a carteirinha de vacinação.

Confira o público prioritário da influenza:

Crianças (6 meses a menores de 6 anos);

Trabalhadores da saúde;

Gestantes;

Puérperas (mulheres que tiveram filho a menos de 45 dias);

Professores;

Indígenas;

Idosos (60 anos ou mais);

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das forças armadas;

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários;

Detentos e funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Confira o público prioritário da Covid bivalente: