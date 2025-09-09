Oficialmente encerrada em 31 de agosto, a Campanha do Agasalho 2025 mobilizou a população de Araucária desde o seu início, em 30 de maio. Durante três meses, a iniciativa promoveu a coleta, triagem e destinação de roupas e cobertores, garantindo que centenas de famílias tivessem um inverno mais acolhedor.

O resultado dessa corrente do bem impressiona: aproximadamente 35 mil peças foram arrecadadas. Dessas, 13 mil chegaram diretamente às mãos de quem enfrentava as baixas temperaturas sem o mínimo necessário, por meio de entidades do município.

Nesta segunda etapa, outras 17 mil peças foram destinadas às associações previamente cadastradas e aos CRAS, principal porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade social. Assim, ampliou-se o alcance da campanha, garantindo que o calor da solidariedade chegasse a todos os cantos do município. Já os descartes tiveram a destinação ambientalmente adequada.

Mas os números, por si só, não contam toda a história. O que fica marcado são os momentos vividos ao longo dessa jornada: o brilho nos olhos de uma criança ao receber seu primeiro casaco quentinho; o suspiro aliviado de uma mãe que, agora, pode proteger seus filhos do frio intenso; o sorriso discreto, mas cheio de gratidão, de um idoso que, até então, enfrentava as madrugadas geladas com roupas leves. São cenas que transcendem estatísticas e mostram o verdadeiro impacto do ato de doar.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) faz questão de agradecer a cada cidadão que contribuiu, às empresas que doaram casacos e cobertores novos, e às instituições que abriram suas portas como pontos de coleta. Cada peça doada carregou consigo mais do que tecido: trouxe junto empatia, compromisso e o desejo coletivo de transformar vidas.

Essa edição da Campanha do Agasalho também evidenciou a força das parcerias. A rede de pontos de coleta espalhados pela cidade, o empenho das associações e o trabalho incansável das equipes da SMAS foram fundamentais para que a ajuda chegasse a quem mais precisava. Juntos, mostramos que quando a comunidade se une, a solidariedade se torna ainda mais potente.

O fim da campanha não significa o fim da solidariedade. Pelo contrário, deixa um legado: o de que cada gesto, por menor que pareça, tem o poder de transformar realidades. E é com esse sentimento de gratidão e esperança que Araucária se despede da Campanha do Agasalho 2025 – com corações aquecidos e a certeza de que a união sempre faz a diferença.

Edição n.º 1481.