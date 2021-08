Campanha do Colégio Marista arrecada doações para famílias carentes

Ação desenvolvida pelo Colégio Marista vai beneficiar centenas

de famílias em situação de vulnerabilidade social. Foto: Marco Charneski

A pandemia ainda não acabou, e os impactos são sentidos diariamente pelos brasileiros, principalmente na mesa de refeição. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a fome atingiu 10% da população mundial durante o último ano. No Brasil, a estimativa é que mais de 49 milhões de pessoas vivam em situação de insegurança alimentar moderada ou severa, o que significa que elas deixaram de se alimentar por falta de comida ou que a qualidade da alimentação piorou nos últimos anos.

Neste cenário, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, localizado em Araucária, está promovendo uma ação de solidariedade, que começou no dia 16 e segue até o dia 27 de agosto, aproveitando ainda o mês em que é celebrado o Dia do Marista. A ação acontece simultaneamente em todas as 18 unidades da Educação Básica do Grupo Marista, presentes no Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, a instituição irá receber alimentos não perecíveis, por meio de drive thru e entrega diretamente na portaria e na secretaria. O intuito é arrecadar a maior quantidade de itens que serão destinados às famílias das unidades do Marista Escolas Sociais, que fornecem educação gratuita a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Vencendo desafios

De acordo com um estudo recente da Unicef, desde o início da crise da covid-19, 27 milhões de brasileiros deixaram de comer em algum momento por falta de dinheiro para comprar comida. Desde o início da pandemia, o Grupo Marista faz campanhas de arrecadação de mantimentos para as famílias atendidas, na tentativa de combater essa realidade. Com as ações já realizadas, foram distribuídas mais de 16 toneladas de alimentos e produtos de limpeza e higiene para 2,1 mil famílias que vivem nas comunidades mais vulneráveis.

No entanto, os desafios permanecem. Com o objetivo de ajudar as famílias das crianças atendidas pelas escolas sociais por um período mais longo, o Grupo Marista, por meio de seus Colégios, está promovendo essa nova campanha de arrecadação.

De acordo com a diretora do Colégio, Danielle Barriquello, essa ação permite ajudar inúmeras famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. “Exercitar a solidariedade e a empatia é importante em todos os momentos, especialmente quando há oportunidade de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade em função da pandemia. Se cada um fizer uma pequena parte, toda a comunidade prospera”, afirma.

Para saber mais acesse: https://solidariedadequeaquece.marista.org.br/dia-do-marista/

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021