Campanha do CREAS conscientiza contra violência à pessoas idosas

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Araucária (CREAS) está realizando uma campanha referente ao Junho Violeta – de conscientização contra violência à pessoa idosa, fazendo palestras durante o mês para informar os direitos dos idosos e quais os meios de proteção legal a esse público. No dia 12 de junho foi feita uma fala com o grupo da terceira idade que frequenta o Centro de Convivência, dia 13 na Unidade de Saúde Nossa Senhora de Fátima (Vila Angélica) e haverá mais uma atividade a ser realizada na Clínica de Saúde do Idoso nos próximos dias.

A campanha visa a sensibilização da sociedade como um todo para combater todas as formas de violência (a desinformação, a estigmatização da velhice, o idadismo e a exclusão) – mostrando a velhice como um momento enriquecedor com ganhos e perdas, como em todas as outras fases da vida.

O CREAS é um serviço da política de assistência social pública onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. No local são atendidas crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias, que vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por ocorrência de abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, vivência de trabalho infantil.

Como funciona a rede

Em Araucária existe mais de uma unidade de atendimento para o público em situação de risco ou que teve seus direitos violados. Há uma unidade para atendimento a mulheres em situação de violência – CRAM; uma para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade – COMSE; uma para pessoas em situação de rua – Centro Pop e; uma para crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos – CREAS. Os atendimentos do CREAS são encaminhados pelos equipamentos da rede de proteção da cidade (unidades da assistência social, da rede intersetorial (unidades de saúde, CAPS, hospital), do Poder Judiciário, Ministério Público, por demanda espontânea (quando o próprio idoso ou algum familiar procura o CREAS solicitando o atendimento) e também pelo disque denúncia (disque 100).

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Araucária registrou durante o período de 01/01/24 a 12/06/24, 760 atendimentos especificamente a pessoas idosas e seus familiares, em denúncias de:

violência física – desde empurrão, beliscão, tapas e outros;

● Violência psicológica – palavras e atitudes que ocasionem sofrimento, desprezo, preconceito;

● Violência financeira – utilização dos recursos financeiros e patrimoniais sem a autorização do idoso;

● Abandono – retirar a pessoa idosa de sua casa, interná-la em uma instituição de longa permanência (ILPI) contra a sua vontade;

● Negligência – ausência ou omissão de familiares de prestarem socorro a um idoso que necessita de proteção;

● Violência institucional – se trata de qualquer tipo de violação exercida dentro do ambiente institucional público ou privado praticada contra a pessoa idosa;

● Violência sexual – os abusos visam obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas através de coação com violência física, ou ameaças

● Violência psicológica ou emocional – é a mais sutil das violências. Inclui comportamentos que prejudicam a autoestima ou o bem-estar do idoso, com prática de xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedade ou impedimento de que vejam amigos e familiares.