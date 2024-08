Campanha eleitoral começa nesta sexta-feira (16)

Chegou

Começa nesta sexta-feira, 16 de agosto, o período oficial de campanha eleitoral. Sim, embora o clima eleitoral já esteja acontecendo há algumas semanas, oficialmente é só a partir de amanhã que os candidatos podem efetivamente pedir votos e dizer o seu número.

Lançamentos

Das campanhas majoritárias apenas duas têm divulgado eventos de lançamento de suas candidaturas. Uma delas é da coligação PSB/PDT, que tem Fábio Alceu como candidato a prefeito e Dr. Cid Ferreira como vice. A outra é a chapa Podemos/Rede/PSOL, que tem Albanor Zezé como candidato a prefeito e Dr. Genésio Natividade como vice.

Fábio Alceu e Dr. Cid

O lançamento oficial da candidatura de Fábio Alceu e Dr. Cid acontece nesta sexta-feira, 16 de agosto, às 19h, na Chácara Dr. Amur Ferreira, que fica na rua Minas Gerais, no bairro Costeira, bem próximo a Paroquia Senhor Bom Jesus.

Zezé e Dr. Genésio

Por sua vez a chapa encabeçada por Albanor Zezé e Dr. Genésio lança a caminhada em busca do quarto mandato no sábado, 17 de agosto. O encontro tem início às 19h e acontecerá no Tulipas Eventos, que fica na localidade rural de Campina das Pedras. Importante lembrar que o caminho mais fácil para se chegar ao local está bloqueado em razão das obras da nova ponte da Avenida Independência. Com isso, o acesso precisa ser feito pela PR-423, sentido Campo Largo.

Windbanners

Com o início da campanha eleitoral, é importante ficar atento ao que pode ou não nas campanhas de rua. Neste ano, por exemplo, a febre é o tal dos windbanner. Com papel semelhante ao dos cavaletes em outros pleitos, ele é considerado material móvel e pode ser espalhado pelas ruas, desde que retirado ao final do dia e que não atrapalhem o fluxo dos pedestres.

Redes sociais

Já nas redes sociais é permitido que o candidato impulsione sua propaganda. Esse impulsionamento, no entanto, precisa ser feito direto do perfil do candidato. Logo, se você ver um impulsionamento pedindo voto feito da página de outra pessoa que não o candidato, faça um print e denuncie.

GAECO

Uma das novidades do processo eleitoral de Araucária nas eleições deste ano é que o promotor de justiça responsável por garantir a lisura do pleito é do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Trata-se de Henrique Bolzani.

Contato

Os eleitores que eventualmente tiverem alguma denúncia para fazer ao promotor eleitoral devem entrar em contato com Bolzani pelo telefone 3219-5265 ou pelo email hbolzani@mppr.mp.br.

Limites

Embora nas rodas de fofoca política não falte cálculos malucos de quanto este ou aquele candidato gastará na campanha, é preciso explicar que oficialmente existem tetos de gastos para cada tipo de candidatura. Esses tetos são estipulados pelo Tribunal Superior Eleitoral com base no tamanho da cidade e número de eleitores.

Regra

A regra é simples: os valores são calculados com base nos gastos do pleito de 2016, com atualizações de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas quanto é em Araucária?

Segundo consta na Portaria n.º 593/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Araucária, o máximo que as campanhas para prefeito podem gastar é R$ 1.685.869,94. Já as campanhas para vereador o valor é de R$ 139.231,31.

E “por fora?”

É bom lembrar que não existe qualquer tipo de possibilidade que os candidatos façam pagamentos “por fora” durante a campanha. Então, a dica que fica é que aqueles que eventualmente saibam de alguém que anda recebendo (dinheiro ou outro tipo de vantagem) pra fazer campanha pra fulano ou beltrano denunciem o caso ao Ministério Público. O telefone e o email do promotor estão nas notas anteriores.

Online

Pela segunda semana seguida neste mês de agosto a tradicional sessão plenária da Câmara foi realizada de forma online. Desde que voltaram ao trabalho neste segundo semestre foram dois encontros. Um na terça-feira, 6 de agosto, e outro na terça desta semana (13).

Em reforma

Essas duas sessões foram realizadas de forma online porque o plenarinho da Câmara está em reforma. A expectativa é que na próxima semana ou no máximo na última terça-feira de agosto os parlamentares já voltem a se reunir presencialmente.

Container

Conta um bom ouvinte de rodas de bate-papo político que um político conhecido da cidade anda inovando com as táticas para evitar ser acordado pelas autoridades na eventualidade de ser alvo de uma busca e apreensão ou algo mais drástico. Quem ouviu a história diz que o sujeito não anda dormindo mais em casa, tem preferido containers desses colocados em canteiros de obras. Os containers seriam de um amigo, que os cede gratuitamente para pernoite do espiado colega. Ele chega ao local próximo da meia-noite, munido de um travesseiro e um saco de dormir. Lá fica até por volta das 7h30 do dia seguinte.

Obra liberada

A Prefeitura de Araucária conseguiu importante conquista nesta terça-feira, 13 de agosto. Trata-se de uma autorização judicial para dar continuidade a obra de pavimentação da estrada que passa em frente a Capela de Santo Estanislau, na região de Rio Verde Acima. Alguns moradores da região haviam pedido na Justiça a suspensão do asfaltamento alegando que o traçado da pista passava sobre o estacionamento da igreja. Num primeiro momento uma liminar foi concedida e a obra paralisada. Porém, posteriormente, o Tribunal de Justiça reviu a própria decisão, pois entendeu que a sugestão de traçado feito pelos autores da ação era inviável. Com isso, finalmente, a Secretaria de Obras poderá concluir os trabalhos.

Edição n.º 1428.