Campanha Natal Entre Amigos acontecerá neste domingo (22)

Neste domingo, 22 de dezembro, será realizada a campanha Natal Entre Amigos, organizada pelos amigos Anderson da Pizzaria Fiuza, Rafael da Barbearia Raffa Stylle e Marlon Brem. A festa acontecerá a partir das 10h na praça localizada ao lado da Pizzaria Fiuza, na Avenida Independência, nº 690, no Porto das Laranjeiras.

No dia do evento, as crianças poderão brincar na cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã inflável, além de outras brincadeiras e atividades recreativas. A festa também irá contar com brindes, pintura no rosto, distribuição de cachorro-quente, pipoca e algodão-doce, bolo, refrigerantes e água.

“Convidamos com muito carinho, as famílias de Araucária para a nossa festa de Natal! Preparamos um evento cheio de diversão, especialmente pensando nas nossas crianças”, convidam os organizadores.