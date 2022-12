Campanha Natal Solidário do Monalisa bate recorde de arrecadações

A Campanha Natal Solidário, organizada pela associação de moradores do Jardim Monalisa, em parceria com os grupos Amigos do Bem, Projeto Roselice e Ação Entre Amigos, está surpreendendo com as arrecadações que não param de chegar. Até este momento, segundo os organizadores, o total de doações irá permitir a confecção de mais de 4 mil kits de doces, que serão entregues para crianças de vários bairros de Araucária.







A entrega será feita em uma carreata no sábado (24/12) e também durante uma festa que os grupos irão realizar, na Capela São Lucas, das 10h às 15h. Haverá cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã e outras brincadeiras, além de distribuição de cachorro-quente e algodão doce.

Foto: Divulgação.

Agradecimentos

Segundo o grupo, este ano, apesar de não terem sido realizados eventos beneficentes, as arrecadações bateram recorde, graças ao apoio de várias empresas e pessoas da comunidade. “Agradecemos a todos que contribuíram, especialmente a empresa Comunidade Colaborativa de Logística — CCL/PR, que organizou uma campanha interna e arrecadou, junto à Transportadora Excelsior, Transportadora Giovanella, Transportadora Açolog e Brasiltec, um volume considerável de doações. Também agradecemos aos nossos voluntários, que se esforçaram ao máximo no trabalho de arrecadações, separações dos itens e montagem dos kits. Com certeza, será uma ação maravilhosa e inesquecível para muitas crianças”, disse Maicon Sulivan, presidente da associação de moradores do Monalisa.