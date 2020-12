Campanha “NatAU AnimAU” arrecada ração para cães e gatos

Compartilhe esta notícia

A rifa vai ajudar protetoras a comprarem ração para os cães que estão sob seus cuidados. Foto: divulgação

O projeto “Ame Mais Os Animais Araucária”, que também mantém uma página no Facebook, está fazendo uma campanha com intuito de arrecadar ração para cães e gatos, cujo objetivo é contribuir com o trabalho desenvolvido pelas protetoras independentes. Elas enfrentam dificuldades para manter os animais abandonados que recolhem, principalmente em época de final de ano, quando aumentam os casos de abandono. A ação se chama “NatAU AnimAU” e seguirá até o dia 24 de dezembro. O coordenador do projeto, Gusmão dos Santos, disse que a iniciativa surgiu em virtude dos muitos pedidos de ajuda de protetores e cuidadoras de animais de Araucária, que não estão conseguindo dar conta de sustentar tantos bichinhos.

As doações poderão ser entregues nas sedes das Igrejas Universais de Araucária, que estão apoiando esta campanha. Os endereços são: Rua Gralha Azul, 303, jardim Industrial; Av. Victor do Amaral, 297, Centro; e Av. Nossa Senhora dos Remédios, 594, bairro Boqueirão. Outros pontos de arrecadação estão no Aviário e Pet Shop Anjos de Patas, que fica na rua Carlos Vicente Zapxon, 190, bairro Costeira; e Brechó Iguaçu, localizado na rua Paulo Alves Pinto, 68, Centro, ao lado do Banco do Brasil. Mais informações também poderão ser obtidas pelos fones (48) 99634-5535 e (41) 99774-9156.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020