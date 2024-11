Campanhas arrecadam doações de Natal em Araucária; veja como ajudar

O espírito natalino inspira sentimentos de empatia e solidariedade com o próximo, criando uma atmosfera propícia para boas ações e campanhas. As doações fazem a diferença na vida de crianças, principalmente das mais carentes, transformando o Natal em alegria. Além disso, são muitas as pessoas dispostas a contribuir com as causas sociais, até mesmo como parte de suas celebrações natalinas.

Em Araucária, a época de Natal sempre inspirou muitas campanhas, sejam de empresas; comércios; instituições sociais, educacionais e religiosas; famílias, grupos de amigos, entre outros. Não dá pra enumerar todas as campanhas de Natal Solidário, mas o Jornal O Popular selecionou algumas para que você saiba como ajudar com doações de brinquedos e doces.

CARREATA AMIGOS DO BEM

A Carreata Amigos do Bem, projeto coordenado pelos atletas Maicon Sulivan e Leandro Silva, está na sua 10ª edição neste ano. A expectativa é superar a marca de 2023, quando foram distribuídos kits para cerca de 12 mil crianças. Eles estão arrecadando brinquedos, balas, doces, pirulitos, entre outras guloseimas, que serão distribuídos às crianças de diversos bairros do município, no dia de Natal. Para doar, entre em contato pelos fones 41 99601-2989 (Maicon) e 41 99906-3607 (Leandro).

NATAL MALUCOS DA TRIBO

A campanha do 5º Natal Solidário Malucos da Tribo segue a todo vapor e ainda há tempo para as pessoas doarem balas, pirulitos, chicletes, pipocas e salgadinhos. As arrecadações acontecem até o dia 23 de dezembro e serão entregues durante uma festa que a torcida organizada do Araucária Esporte Clube irá realizar no dia do Natal, 25 de dezembro, a partir das 10h, para as crianças da comunidade Rio Negro, no bairro Capela Velha. É possível ajudar fazendo um PIX de qualquer valor na chave rifasdopix@hotmail.com (em nome de Cristiano), para ajudar a pagar os brinquedos infláveis; ou entrando em contato pelo fone 41 99875-5182 ou no Instagram @tumt_2019. Os patrocinadores do evento terão suas logomarcas divulgadas no banner de divulgação e nas redes sociais.

CARREATA DA FAMÍLIA SILVA

Embora a Família Silva sempre estivesse engajada em campanhas natalinas para ajudar o próximo, o desejo de ter seu próprio projeto falava mais alto. Este ano, eles decidiram encarar o desafio e farão uma Carreata de Natal no dia 24/12, às 10h30, com a entrega de brinquedos e doces. Mas eles também não conseguirão alcançar sucesso no projeto sozinhos, precisam de doadores para que mais crianças sejam atendidas. As doações podem ser entregues na Av. Archelau de Almeida Torres, 154 – Centro; Francisca Bonvim, 437 – Costeira; Rua Daniel Signoreto Rodrigues, 81 – Fazenda Velha; ou entrar em contato pelo fone 41 99658-2330 (falar com Karol).

FESTA DE NATAL DAS FAMÍLIAS

A Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes (AAS-JSMF) planeja uma festa especial para as famílias que acompanha ao longo do ano, como forma de celebração por tudo que elas têm conquistado. Para isso, pede apoio da comunidade araucariense, em forma de doações de alimentos, brinquedos, cestas básicas, itens de decoração natalina e outros recursos que possibilitem uma comemoração completa. A entidade também precisa de voluntários para ajudar na organização, montagem e condução das atividades durante a festa. O fone de contato para doações e mais informações é 41 99215-0157 (Pastora Adriana).

NATAL SOLIDÁRIO DA POLÍCIA MILITAR

O 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná lançou uma Ação Beneficente de Final de Ano – Natal 2024, que vai abraçar os municípios de Araucária, São José dos Pinhais, Campo Largo e Fazenda Rio Grande, onde as respectivas unidades policiais se tornaram pontos de arrecadação. As pessoas podem doar alimentos não perecíveis, brinquedos e itens de higiene pessoal até o dia 13/12. A distribuição das arrecadações para famílias em situação de vulnerabilidade social (a serem divulgadas na sequência pela PMPR) estão previstas para o dia 20/12. Em Araucária, as doações podem ser entregues na 2ª Cia da PM, localizada na Rua Vital Brasil, 692 – bairro Estação (novo endereço). Mais informações pelo fone 3642-2768.

Edição n.º 1442.