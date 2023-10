Campanhas de Natal começam a mobilizar voluntários araucarienses

A tradição do Natal costuma despertar amor, compaixão e espírito comunitário em muitas pessoas. Por isso, muitos voluntários aproveitam o período para realizar ações em prol das famílias e crianças carentes. O Caldos do Maneco, em parceria com a escolinha de futebol o AFFA Diamante, é um deles, todos os anos realiza uma campanha de arrecadação e depois organiza uma carreata para entregar doces para as crianças.

Este ano a ação já começou e os voluntários pedem ajuda da população para doações de pacotes de balas, pirulitos, pipoca e outros doces. Quem quiser contribuir poderá entrar em contato pelo WhatsApp 41 99811-5257 ou ainda fazendo um PIX de qualquer valor na chave natal2023araucaria@gmail.com

Nas últimas edições da campanha o grupo conseguiu entregar cerca de 500 a 700 kits de doces, isso com uma divulgação feita em pouco tempo. “Este ano começamos a campanha bem mais cedo, porque nossa meta é entregar mais de 1000 kits de doces e alegrar muito mais crianças”, dizem os organizadores.

Edição n.º 1385